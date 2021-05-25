Свердловские аграрии не поддержали идею заменить трудовых мигрантов на заключенных

Глава сельскохозяйственного предприятия «Битимский» в Свердловской области Михаил Мальцев считает, что заключенные не смогут заменить трудовых мигрантов в агропромышленном комплексе региона. Об этом М. Мальцев рассказал корреспонденту УрБК.



По его словам, во время посевной 2021 года сельхозпредприятия, как и другие отрасли, столкнулись с дефицитом рабочей силы.



«Людей нет. Конечно, говорят, что могут заключенными заменить (трудовых мигрантов — прим. ред.). Но у нас это уже пройденный этап. Два года назад мы принимали заключенных для проведения работ. Условно из 20 человек работают двое. Остальные, если никогда прежде не работали, с чего им работать?», — сказал М. Мальцев.



С инициативой заменить трудовых мигрантов из-за рубежа заключенными ранее выступил директор ФСИН России Александр Калашников. По его оценке, дополнительно можно высвободить из колоний для этих целей 180 тыс. осужденных.



Минюст РФ и Следственный комитет России поддержали эту идею.