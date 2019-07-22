В Екатеринбурге к 2023 году запустят скоростной трамвай от автовокзала «Золотой» до Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Екатеринбурге к проведению XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 году планируется запустить скоростной трамвай от будущего автовокзала «Золотой» на Ботанике до микрорайона «Новокольцовский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
По его словам, в зоне тяготения перспективной ветки проживают 128 тыс. человек.
«Сегодня мы увязываем проект со строительством транспортного пересадочного узла «Золотой» на Ботанике, впоследствии туда переедет Южный автовокзал, и конечная точка скоростного трамвая планируется именно там. Он охватит часть территории Уктуса Левобережного, пройдет по Щербакова, заберет жителей микрорайона «Светлый», который активно развивается», — сказал Сергей Швиндт.
Новую скоростную трамвайную линию планируется запустить раньше, чем обновленный маршрут городской электрички.
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