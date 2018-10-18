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ПНТЗ стал одной из площадок проведения Международного конгресса сталеплавильщиков и производителей металла

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК) стал одной из площадок проведения Международного конгресса сталеплавильщиков и производителей металла — ISCON 2021. Об этом говорится на сайте уральского предприятия.

Отметим, что конгресс ISCON 2021 проходит с 24 по 28 мая в Екатеринбурге. Мероприятие предполагает посещение участниками ПНТЗ.

«Конгресс организован при участии Научного совета по металлургии и металловедению отделения химии и наук о материалах РАН и Государственного научного центра госкорпорации «Росатом» АО «НПО «ЦНИИТМАШ». В мероприятии принимают участие более 300 делегатов из России, Германии, Италии и других стран: представители металлургических предприятий, исследовательских и проектных институтов, а также академического сообщества», — говорится в сообщении.

ПНТЗ стал одной из площадок проведения Международного конгресса сталеплавильщиков и производителей металла
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»

Основные цели конгресса — обмен опытом, развитие международного сотрудничества производителей и потребителей металла, популяризация научно-технических достижений в области сталеплавильного производства, поиск новых подходов к повышению квалификации специалистов отрасли.

Участники конгресса обсудят актуальные вопросы развития металлургической промышленности. В рамках мероприятия состоятся круглые столы и секционные заседания по темам «Производство стали и спецэлектрометаллургия», «Энергоэффективность, ресурсосбережение, экология и рециклинг», «Индустрия 4.0 — создание цифрового предприятия» и другим. Представители ТМК, в частности, обсудят с коллегами технологические решения для увеличения объемов производства непрерывнолитой заготовки, а также применение ферросплавов при выплавке стали.

В ходе мероприятия делегаты также посетят основные производственные площадки ПНТЗ, в том числе электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) предприятия, который является одним из самых современных сталеплавильных комплексов в России и мире, производит трубную заготовку из 82 марок стали и их модификаций для предприятий ТМК, а также российских и зарубежных клиентов компании.

«Технологии производства стали стремительно развиваются, перед металлургами появляются новые вызовы. Сегодня особое внимание уделяется экологической составляющей производства, повышению эффективности, освоению инновационных видов сталей и сплавов для высокотехнологичных отраслей промышленности. Чтобы совместно ответить на эти вызовы, участникам рынка и их партнерам важно сверить часы и обменяться передовыми практиками. Я уверен, что конгресс, который ТМК имеет честь принять на своем предприятии, даст старт новым инициативам и проектам, послужит мощным импульсом для дальнейшего развития сталеплавильного производства и металлургической отрасли в целом», — заявил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

ТМК располагает сталеплавильными мощностями на шести предприятиях: помимо ПНТЗ это Волжский трубный завод (ВТЗ), Северский трубный завод (СТЗ), Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) и Ярцевский метзавод (ЯМЗ) — в России и завод TMK-RESITA в Румынии. Они полностью обеспечивают потребности компании в стальной заготовке. Предприятия оснащены современными электросталеплавильными комплексами, которые работают на 100%-ном потреблении вторичного сырья — металлолома.

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