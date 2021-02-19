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В Свердловской области выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 мая 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 912 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 379. За сутки из больниц выписаны 102 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 795 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 039 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 035 тыс. 207 человек. За сутки зарегистрировано 402 летальных случая (всего 120 тыс. 002), выздоровели 9 тыс. 759 человек (всего 4 млн 651 тыс. 849).

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