В Свердловской области выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 мая 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 912 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 379. За сутки из больниц выписаны 102 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 795 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 039 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 035 тыс. 207 человек. За сутки зарегистрировано 402 летальных случая (всего 120 тыс. 002), выздоровели 9 тыс. 759 человек (всего 4 млн 651 тыс. 849).