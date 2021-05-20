Свердловские власти оценили инвестпроекты ЕВРАЗ НТМК

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочим визитом посетил Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК). Глава региона побывал на доменной печи № 6, в конвертерном и колесобандажном цехах, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



«Домну № 6 задули в День металлурга 2020 год, на ней уже выпущено более 2 млн т чугуна после реконструкции, что выше плановых показателей. Вместе с домной № 7 они образуют самый экологически чистый доменный комплекс в Европе. На модернизацию печей было направлено около 370 млн долл. США. На новых печах установлены мощные системы аспирации, которые обеспечивают высокий уровень очистки воздуха. Домны также потребляют меньше кокса, соответственно, снижены выбросы углекислого газа», — говорится в сообщении.



После посещения доменного цеха Евгений Куйвашев направился в конвертерный цех, где наблюдал процесс выплавки стали. В цехе проводится реконструкция машины непрерывного литья заготовок № 1, что позволит увеличить объем производства стальной заготовки до 1 млн т в год. Она будет использоваться, в том числе, и для нового производства железнодорожных колес «Аллегро», которое ЕВРАЗ и РЕЙЛ СЕРВИС строят в особой экономической зоне «Титановая долина».







В колесобандажном цехе губернатору продемонстрировали производство железнодорожных колес и участок их механической обработки. В 2020 году на ЕВРАЗ НТМК была запущена шестая автоматизированная линия по производству колес. В настоящее время готовится к реализации проект по строительству третьей линии выходного контроля качества колес.



«Минувший 2020 год стал серьезным испытанием для всех, и промышленники не стали исключением. Но мы выстояли, и сегодня вместе успешно преодолеваем трудности. Предприятия ЕВРАЗа в Свердловской области динамично развиваются, модернизируются, осваивают новые виды продукции и выходят на новые объемы производства. Это — залог социального развития наших городов и залог благополучия уральцев», — отметил Е. Куйвашев.



«ЕВРАЗ ежегодно вкладывает значительные средства в инвестиционные проекты. В первую очередь, мы выбираем проекты модернизации и развития производства, которые не только поддерживают наши позиции на рынке, но и помогают снизить нагрузку на окружающую среду», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.







Напомним, что на прошлой неделе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде началось строительство фундамента завода по производству железнодорожных колес. Проект будет реализован компанией «Аллегро», которая создана группой РЕЙЛ СЕРВИС и холдингом ЕВРАЗ.



В общей сложности в возведение нового предприятия будет вложено около 16 млрд руб. Это обеспечит создание более 400 новых рабочих мест. Мощность завода составит 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Старт производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года.



Соглашение о строительстве нового колесного производства «Аллегро» в ОЭЗ «Титановая долина» было подписано с руководством особой экономической зоны в марте 2020 года. В январе 2021 года начался первый этап строительства. Так, на участке в 11 гектаров проводилось планирование площадки, обустраивались временные дороги и шла подготовка к фундаментным работам.







Завод по производству железнодорожных колес будет работать с Нижнетагильским металлургическим комбинатом (ЕВРАЗ НТМК), откуда будут осуществляться поставки стальной заготовки. Кроме того комбинат внесет в проект свою уникальную экспертизу, ведь НТМК является одним из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ. Кроме того эта его продукция широко известна и на мировом рынке.



Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд считает, что запуск нового завода позволит в полной мере реализовать политику импортозамещения.



«Важно и то, что мы сможем задействовать имеющийся инженерный потенциал ЕВРАЗ НТМК и использовать колесную заготовку комбината из высококачественной стали», — пояснил Илья Широкоброд.



Новое производство будет построено с применением передовых технологий и оборудования. Основными поставщиками оборудования выступают мировые и российские производители. Технологическое оборудование прессо-прокатной линии поставит австрийская компания ANDRITZ, линии по механической обработке колес — немецкая компания Niles-Simmons Hegenscheidt (NSH). Агрегаты для контроля качества продукции будут выполнены российской компанией «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова».



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа