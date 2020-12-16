Главный конструктор рассказала о необходимости переделать металлоконструкции в строящемся ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Главный конструктор ООО «Эффективное проектирование» Ольга Ушакова рассказала УрБК о необходимости переделать металлоконструкции в строящемся жилом комплексе «Гаринский» в Екатеринбурге. Напомним, что этот объект долгое время являлся долгостроем. Сейчас строительство жилого комплекса находится в финальной стадии.



«На данном объекте был реализован достаточно интересный архитектурный проект с так называемыми «парапетными завершениями» и с различными фасадными конструкциями, которые создают дополнительные элементы и объемы. Для этого наша компания запроектировала металлический каркас, который должен в дальнейшем обшиваться фасадными элементами (плиткой и другими). Когда эти работы проводились, с нами не был заключен договор авторского надзора. Точнее, у нас был договор в целом на объект. Однако конкретно на эти работы подрядчик нас не вызывал. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, заказчик выбрал не самого квалифицированного подрядчика. Явно не выполнялся технадзор за этими работами, не осуществлялся контроль качества выполнения. В итоге работы были выполнены с множеством отступлений от проекта, что нарушает геометрию всех этих конструкций. Есть отклонения по высоте, по вертикали, по горизонтали, по плоскостности. Кроме того, на объекте достаточно некачественно сделали опорные узлы. К примеру, сделаны не все сварные соединения, некоторые сделаны в меньшем объеме», — заявила О. Ушакова.



По ее словам, первый застройщик допустил много отклонений от проектных решений.



«Отступления ни с кем не согласовывались, и никто не задумывался о том, как это может повлиять на дальнейшую эксплуатацию конструкций. Сейчас, конечно, нужно все это приводить в соответствие с проектом. Кранового оборудования на стройплощадке нет, поэтому сделать это сейчас достаточно сложно. Конструкции уже смонтированы, и нет возможности просто взять их, «раскрутить», демонтировать и поставить обратно. Мы разговаривали с подрядчиками, которые будут все это переделывать. Принято решение привлечь промышленных альпинистов. Им придется проводить точечные работы — буквально по одной шпильке выкручивать, восстанавливать отверстия, перекручивать соединения. Пока вариант демонтажа конструкций не рассматривался. Хотя в некоторых местах это хотелось бы сделать. Потому что там отклонения порядка 200 мм. Это очень много», — отмечает О. Ушакова.



Отметим, что строительство дома в пер. Гаринском в Екатеринбурге началось еще в 2014 году. Компания «БЗСК-Инвест» из-за финансовых трудностей остановила работы на объекте в 2018 году, а в дальнейшем обанкротилась. Осенью 2020 года стало известно, что обязательства по завершению строительства проблемного жилого комплекса взяла на себя компания «Атомстройкомплекс». Ввести объект в эксплуатацию предполагается в 2021 году.