ММК продолжает модернизацию оборудования «Механоремонтного комплекса» для выхода на новые рынки

УрБК, Магнитогорск, 27.05.2021. В цехе металлоконструкций ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в Группу ПАО «ММК») введена в строй четырехвалковая вальцегибочная гидравлическая машина. Она позволит производить максимально точную по геометрии вальцовку металла со стопроцентной повторяемостью геометрических размеров.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», машина итальянской компании DAVI оснащена числовым программным управлением. На данный момент в России используется всего три таких агрегата.
Оборудование позволяет производить гибку и вальцовку заготовки толщиной до 190 мм и шириной более четырех метров, без предварительного нагрева металла. В том числе станок позволяет гнуть толстой и прочный лист из линейки сталей повышенной прочности, выпускаемых на Магнитогорском металлургическом комбинате под брендом MAGSTRONG.
«Данная машина, конечно же, нам позволит работать с высокопрочными марками стали. С ее помощью мы сможем производить вальцовку и гибку листа толщиной до 140 миллиметров «на холодно», — отметил главный инженер ООО «МРК» Александр Юсин.
Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами. Эта импортозамещающая продукция уменьшает металлоемкость изделий и по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.
МРК — приоритетный партнер комбината по программе освоения и продвижения сталей MAGSTRONG.
Продукция МРК востребована не только на Магнитогорском металлургическом комбинате, но и на других предприятиях России и стран СНГ. А приобретение четырехвалковой вальцегибочной машины открывает для Механоремонтного комплекса и новые возможности по выходу на внешний рынок.
«Ранее, для вальцовки толстого металла приходилось размещать заказы на других предприятиях, что вело к дополнительным затратам. Сейчас этого делать не нужно, соответственно становится значительно ниже себестоимость заказа, и предприятие выходит на рынок с конкурентной ценой», — рассказал начальник цеха металлоконструкций Сергей Чернев.
Как уточняет Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», внедрение этой машины — лишь один этап модернизации производства, которое переживает МРК.
За последние годы заводом было освоено полное изготовление мостовых кранов, кузовов карьерных самосвалов, сталеразливочных и чугоноразливочных ковшей, опорных колец и многого другого.
С 2015 года материнская компания ПАО «ММК» поставила перед МРК задачу выйти на уровень реализации внешнему потребителю до 12-15 процентов от общего объема производства. По итогам 2020 года доля внешней реализации уже составила порядка 17 процентов при значительном росте объемов реализации в последние годы.
Исходя из приоритетных направлений внешней поставки МРК выстраивается инвестиционная программа. Завод держит курс на упрочнение позиций и расширение компетенций литейного производства и производства металлоконструкций, утверждают в ПАО «ММК».
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