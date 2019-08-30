Прокуратура Челябинской области начала проверку из-за ограничения водоснабжения в регионе

УрБК, Челябинск, 27.05.2021. Прокуратура Челябинской области начала проверку из-за ограничения подачи воды потребителям в ряде муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Прокуратурой установлено, что ограничения были введены в период аномальной жары.



Прокуроры Копейска, Коркино, Еткульского района и других муниципалитетов выехали в населенные пункты, где имеются проблемы с водоснабжением.



«Во взаимодействии с населением, с привлечением регионального министерства строительства и инфраструктуры, органа государственного жилищного надзора выясняются причины ограничения водоснабжения/снижения давления в водопроводных сетях, устанавливается фактический объем подачи коммунального ресурса», — говорится в сообщении.



В настоящее время ведутся работы по возобновлению бесперебойного водоснабжения.



По неофициальной информации, ограничения на подачу воды появились как минимум в 12 районах Челябинской области.