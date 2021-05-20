Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» претендуют на получение федеральной премии Urban Awards

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Три жилых комплекса «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге стали номинантами федеральной премии Urban Awards, сообщает пресс-служба застройщика.
«Возводимый в центре Екатеринбурга комплекс «Свобода Residence» претендует на награду в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов», комплекс 37-этажных небоскребов «Чемпион парк» — в номинации «Лучший жилой небоскреб», а ЖК «Северное сияние» вышел в финал в номинации «Лучший строящийся региональный ЖК комфорт-класса», — говорится в сообщении.
Всего на премию заявлены свыше 2,5 тыс. объектов в разных номинациях от застройщиков со всей России. Более 300 экспертов оценивают представленные объекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом.
«Профессиональные премии, с качественным составом жюри, такие как Urban Аwards, повышают уровень архитектурных и строительных проектов на рынке, формулируют тренды и задают вектор развития городов. Девелопмент — высококонкурентная сфера, которая сегодня развивается высокими темпами. Представляя свои объекты, мы получаем экспертную оценку, обмен опытом с коллегами из других регионов, определяем для себя точки дальнейшего роста. В этом году мы представили объекты, где реализованы передовые инженерные и архитектурные решения, нацеленные на повышение комфорта проживания. Это и нейросети, задействованные в системе безопасности, и усиленная звукоизоляция квартир, и увеличенный процент остекления. Все эти решения уже получили высокую оценку покупателей», — считает коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.
«Атомстройкомплекс» является одним из лидеров по вводу жилья в Екатеринбурге и признанным законодателем трендов: компания первой на Урале начала закрывать дворы от автомобилей, выпустила на рынок квартиры с меблировкой от застройщика, реализовала соседские центры в своих домах. Объекты компании регулярно получают престижные премии. Так, ЖК «Северное сияние» ранее удостоен федеральной премии FIABCI Prix d'Excellence Awards в номинации «Лучший проект развития застроенных территорий», ЖК «LIVE» вошел в тройку лучших новостроек России 2021 года на федеральном конкурсе, организованном порталом «Единый ресурс застройщиков».
Ранее стало известно, что проект строительства цементного завода «АТОМ Цемент», который реализовал «Атомстройкомплекс» в Сысерти, вошел в шорт-лист «Премии № 1».
Застройщик претендует на премию в номинации инвестиционный проект «Номер один» — за реализацию крупного инвестиционного проекта, способствующего созданию высокопроизводительных рабочих мест.
Отметим, что «Премию № 1» ежегодно вручают лучшим уральским промышленным предприятиям. Победителей текущего года объявят 25 мая. Организаторами премии являются Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральская торгово-промышленная палата (УТПП), Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) при поддержке правительства Свердловской области.
«На строительную отрасль сегодня возложена высокая ответственность — она выступает в роли локомотива в восстановлении экономики страны. Если эффективно работает стройка — работает еще ряд смежных отраслей. При этом за ключевой строительный материал — высокомарочный цемент — строители конкурируют с другими потребителями. Новый современный завод нацелен на обеспечение продукцией именно строительной отрасли. Это гарантирует доступность качественного цемента и своевременность поставок на строительные площадки — в том числе, жилья и социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов», — заявил гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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