Российские власти выполнили план приватизации только на 25%

УрБК, Москва, 27.05.2021. Российские власти выполнили план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы только на 25%. Об этом говорится в исследовании Счетной палаты.



Аудиторы отмечают, что в 2017-2019 году поступления в федеральный бюджет РФ от приватизации составили 40,8 млрд руб. (или 82,3% бюджетных назначений). Так, в 2017 году в бюджет перечислили 15,1 млрд руб., в 2019 году — 12,1 млрд руб.



«Фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году», — заявил аудитор Андрей Батуркин.



Вместе с тем представители Счетной палаты отмечают, что в 2020 году российским властям удалось выполнить прогнозный план по поступлению средств от приватизации акций.