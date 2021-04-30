Прокуратура проверит базу отдыха Свердловской железной дороги после пожара

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Нижнетагильский транспортный прокурор начал проверку базы отдыха «Таватуй» — структурного подразделения Свердловской железной дороги (входит в ОАО «РЖД»), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Проверка организована в связи с пожаром на базе отдыха, который произошел вечером 26 мая 2021 года. По данным ведомства, горела гостиница на площади 250 кв. метров.
Отмечается, что в апреле 2021 года на базе отдыха «Таватуй» уже проходила прокурорская проверка. По ее итогам были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо оштрафовано на 100 тыс. руб.
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