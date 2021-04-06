Жителя Челябинской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду оборудования Минобороны РФ

УрБК, Челябинск, 27.05.2021. Суд приговорил жителя Челябинской области, пытавшегося переправить в Армению партии стабилизаторов для танков, к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
Как уточняют в ведомстве, это первый случай за несколько лет, когда за контрабанду товаров двойного назначения подсудимый получил реальный срок лишения свободы.
«В последнее время мы все чаще пресекаем попытки контрабанды товаров двойного и военного назначения, стратегически важных товаров и ресурсов. В прошлом году по материалам Уральской оперативной таможни возбуждено 36 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В первом квартале этого года таможенники Урала пресекли уже 24 аналогичных случая», — прокомментировал начальник Уральской оперативной таможни Игорь Пискунов.
Как сообщал УрБК, попытку пересылки в Армению 37 стабилизаторов частоты и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления стабилизатора танкового вооружения ранее пресекли сотрудники Уральской оперативной таможни. Механизмы, используемые в работе танков, в Армению житель Челябинской области пытался отправить, воспользовавшись услугами транспортно-логистической компании.
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