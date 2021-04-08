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«ВСМПО-Ависма» ликвидирует еще одну компанию в кипрских офшорах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Корпорация «ВСМПО-Ависма» намерена ликвидировать еще одну компанию, зарегистрированную в Кипре. Об этом говорится в повестке заседания акционеров предприятия.

Речь идет о компании Grifoldo Ltd. Ее ликвидацией в случае утверждения решения займется Харис Христис.

В начале апреля 2021 года основной владелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков избавился от международных офшоров на Кипре и консолидировал весь пакет акций компании на ООО «Промышленные инвестиции».

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