«ВСМПО-Ависма» ликвидирует еще одну компанию в кипрских офшорах

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. Корпорация «ВСМПО-Ависма» намерена ликвидировать еще одну компанию, зарегистрированную в Кипре. Об этом говорится в повестке заседания акционеров предприятия.



Речь идет о компании Grifoldo Ltd. Ее ликвидацией в случае утверждения решения займется Харис Христис.



В начале апреля 2021 года основной владелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков избавился от международных офшоров на Кипре и консолидировал весь пакет акций компании на ООО «Промышленные инвестиции».