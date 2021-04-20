ММК получил Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил главный приз Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



Награждение победителей РССП провел по итогам проведения «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2020».





Фото предоставлено пресс-службой ММК



По условиям конкурса Гран-при вручается за наивысшие результаты более чем в трех номинациях. В числе номинаций, в которых ММК продемонстрировал свое лидерство, — «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала», «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», а также специальная номинация «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».



Таким образом, жюри высоко оценило вклад ММК в экологические проекты, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение безопасности сотрудников во время пандемии COVID-19 по итогам 2020 года. Ранее генеральный директор ММК Павел Шиляев выразил благодарность РСПП за высокую оценку работы компании.



«Мы продолжаем работать в направлении устойчивого развития — к нему относятся и экологические проекты, и развитие кадрового потенциала, и охрана труда. Устойчивое развитие — безусловный приоритет ММК как современной и ответственной компании», — подчеркнул П. Шиляев.