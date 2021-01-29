Действующий аэропорт Магнитогорска выставили на торги за 113 млн рублей

УрБК, Челябинск, 27.05.2021. Росимущество выставило на продажу 100% федерального пакета акций АО «Международный Аэропорт Магнитогорск». Начальная цена лота составляет 113 млн 890 тыс. руб., сообщает Российский аукционный дом, который будет проводить торги по поручению госструктуры.



По информации РАД, в собственности АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» 20 земельных участков, общей площадью 41,9 га, 59 зданий и одно воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду.



В настоящее время через аэропорт Магнитогорск совершают рейсы четыре авиакомпании (Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings). Основные направления полетов Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы. По данным за 2019 год общий пассажиропоток аэропорта составил — 265,4 тыс. человек.