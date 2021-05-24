Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,31%

По состоянию на 26 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 48 тыс. 566 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 25 мая число безработных составляло 48 тыс. 791 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 225 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,31%.