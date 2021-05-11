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При поддержке ПНТЗ экоактивисты Первоуральска собрали более 1 тонны отходов на переработку

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Активисты общественного движения «Город первых» при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), собрали в Первоуральске более 1 т пригодных к вторичной переработке отходов.

Как сообщает пресс-служба ПАО «ПНТЗ», в рамках акции по сбору отходов «УтилиZация» только в течение двух часов горожане волонтеры и жители Первоуральска собрали рекордное количество макулатуры — 1 тыс. 100 кг, а также 23 кг пластика, 15 кг металла, 77 кг батареек, 545 ламп и 14 ртутных термометров.

При поддержке ПНТЗ экоактивисты Первоуральска собрали более 1 тонны отходов на переработку
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»

Финансовые расходы по транспортировке отходов в специализированные компании для утилизации берет на себя ПНТЗ. А все средства, вырученные от сдачи отходов, направляются в местный приют для бездомных животных, которым участники акции также могут принести корм и необходимые вещи.

«За три года существования общественного движения «Город Первых» наша команда добилась отличных результатов. Ежегодно наши активисты проводят порядка 80 мероприятий, в которых принимают участие более 13 тысяч жителей Свердловской области. Наши инициативы помогают формировать экологическую ответственность горожан, привлекать внимание к состоянию окружающей среды и повышать качество жизни настоящего и будущих поколений», — отметил лидер общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков.

Экологическое мероприятие «УтилиZация» прошло в Первоуральске в девятый раз. Всего по итогам прошедших акций экоактивисты движения «Город Первых» собрали более 10 т отходов. Уже в июле общественники планируют организовать еще одно мероприятие в рамках акции «УтилиZация» в микрорайоне Талица, а в августе жители смогут принять участие в общегородском приеме отходов, уточняет пресс-служба ПАО «ПНТЗ».

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