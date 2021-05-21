Комнаты уходят в прошлое

По данным Уральской палаты недвижимости, с мая 2020 года комнаты в коммунальных квартирах и общежитиях Екатеринбурга подорожали на 3,2%, до 61 тыс. 503 руб. за кв. м. Для сравнения, в целом стоимость объектов на вторичном рынке жилья города за год выросла на 14%, до 82 тыс. 949 руб. за кв. м. Таким образом, комнаты демонстрируют динамику «хуже рынка».



Следует отметить, что снижение популярности этого формата недвижимости наблюдается не только в Екатеринбурге, но и в других российских городах.



«Комнаты — не самый популярный формат городской недвижимости, в основном люди стремятся купить себе отдельную квартиру. Поэтому цены на них растут далеко не такими темпами, как на остальные виды жилья. Так, за весь 2019 год комнаты подорожали по стране на 1,7%, за весь 2020 год — на 0,6%. Но в этом году всего за 4,5 месяцев они уже успели прибавить 5% — это связано с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом», — рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.



По данным этого сервиса, средняя цена комнаты в Екатеринбурге в настоящее время составляет 1 млн 043 тыс. 146 руб. С начала года этот показатель вырос на 4,3%.



Аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, что за последний год (с февраля 2020 года по февраль 2021 года) спрос на покупку комнат в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) увеличился на 21%. При этом объем предложения в этом сегменте за год сократился на 2%.



«В 2020 году спрос на российском рынке купли-продажи вырос практически во всех сегментах. Этому способствовало множество факторов: волатильность рубля, снижение ключевой ставки по вкладам, неустойчивая эпидемиологическая обстановка и поддержка граждан со стороны государства в виде расширенных возможностей использования материнского капитала, программ льготной ипотеки, которые позволили приобрести жилье с меньшей переплатой, чем прежде. Как правило, комнаты привлекают как покупателей, так и арендодателей своей высокой ценовой доступностью», — говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Несмотря на это, доля сделок купли-продажи в этом сегменте в последние годы непрерывно снижается.



Как отмечал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, негативная динамика во многом связана с появлением на рынке нового продукта на рынке — квартир-студий.



«Очевидно, что этот сегмент перетягивает покупателей, которые ранее приобретали комнаты в общежитиях и малосемейках», — рассказывал М. Хорьков.



Условно говоря, многие покупатели отказываются от приобретения комнат за 1 млн руб. и принимают решение взять квартиру-студию за 1,5 млн руб.



В настоящее время свердловские застройщики продолжают закладывать много бюджетных студий в свои новые проекты. Это главный ограничивающий фактор для рынка комнат. В данной ситуации рассчитывать на повышенный интерес к этому сегменту достаточно сложно.