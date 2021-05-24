Всемирный банк: Госрегулирование цен на продукты вредит экономике

УрБК, Москва, 26.05.2021. Всемирный банк (ВБ) рассказал о негативных последствиях госрегулирования цен на продукты в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад ВБ.
По оценкам аналитиков, подобные меры «привлекательны с политической точки зрения, поскольку они, как представляется, обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла российских потребителей». Вместе с тем такие шаги «оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету».
Напомним, в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на эти товары до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Согласно достигнутым договоренностям, в оптовой продаже сахар не может стоить дороже 36 руб. за кг, в рознице — 45 руб. за кг. На подсолнечное масло установлены предельные цены на уровне 95 руб. и 110 руб. соответственно.
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