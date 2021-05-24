Всемирный банк: Госрегулирование цен на продукты вредит экономике

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила отказаться от практики заморозки цен на социально значимые товары. ...

ТПП предложила отказаться от практики госрегулирования цен на продукты

УрБК, Москва, 24.05.2021. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила отказаться от практики заморозки цен на ...

ТПП предложила отказаться от практики госрегулирования цен на продукты

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. Челябинское УФАС России не выявило завышения цен на сахар и подсолнечное масло в регионе, ...

Челябинское УФАС не выявило завышения цен на сахар и подсолнечное масло

УрБК, Москва, 07.04.2021. Правительство РФ выделит 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. ...

Правительство РФ выделит 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла

Заморозку цен на сахар в РФ могут продлить до июня, на подсолнечное масло — до октября

УрБК, Москва, 23.03.2021. Правительство РФ может продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, говорится в ...