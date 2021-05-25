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Вчера, 16:08

Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 1,5 коп.

УрБК, Москва, 26.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 7,74 коп., до 73,47 руб., курс евро снизился на 1,53 коп., до 89,93 руб.

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