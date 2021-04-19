Руководители «Атомстройкомплекса» обсудили развитие малых городов с участниками программы Архитекторы.рф

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Представители «Атомстройкомплекса» обсудили развитие малых городов России с участниками программы Архитекторы.рф, сообщает пресс-служба застройщика.



«25 мая на площадке Сысертского завода, где сегодня формируется креативный кластер, прошел региональный образовательный модуль программы Архитекторы.рф. Команда талантливой молодежи со всей России обсудила пути развития малых городов России и познакомилась с проектом «Лето на заводе», реализацию которого с первых дней поддерживает крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс», — говорится в сообщении.







Год пандемии и закрытых границ стал драйвером для формирования новых урбанистических трендов в России: активная молодежь, осознав возможности для удаленной работы, начала открывать для себя и осваивать малые города страны, расположенные на территориях с интересным природным и историческим контекстом.







«Центробежная сила городов-миллионников такова, что весь капитал страны можно сконцентрировать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, там больше возможностей для прибыли. А задача власти, на мой взгляд, в том, чтобы создавать инструменты равномерного развития на территории страны. Необходимо искать смыслы в поддержке малых городов, об этом мы и говорим на таких федеральных площадках как Архитекторы.рф, Агентство стратегических инициатив. Людям надо создавать условия для того, чтобы они захотели здесь открывать бизнес, жить, строить планы и растить детей», — заявил глава Сысерти Дмитрий Нисковских.







«На протяжении 26 лет мы вносим свой вклад в развитие малых городов Свердловской области, создавая в них условия для работы. Все наши заводы построены в малых городах — Березовском, Каменске-Уральском, Богдановиче. В прошлом году, рядом с нашим заводом по обжигу извести, мы построили передовой цементный завод в Сысерти, инвестировав в него 4,5 млрд руб. Появление высокотехнологичных предприятий дает малым городам новые рабочие места и возможности для развития смежного бизнеса, позволяет удерживать население и повышать его благосостояние. В Сысерти, где производства нашего холдинга работают более десяти лет, мы активно участвуем в формировании комфортной для жизни среды и благоустройстве, а также поддерживаем инициативу по созданию точки притяжения — культурного кластера», — рассказал директор по управлению инвестиционными проектами компании «Атомстройкомплекс» Василий Литвинцев.







«Со стартом проекта «Лето на заводе» Сысерть, безусловно, получила новое прочтение и привлекает все больше активной, креативной молодежи. Мы помогли построить здесь удобную веранду для экскурсионных и тематических встреч, белым щебнем с нашего завода отсыпаны все дорожки креативного пространства «Лето на заводе», а также дорожки в центре Сысерти и природном парке «Бажовские места». В конце мая мы высадили в природном парке несколько сотен новых деревьев. Надеемся, что знакомство с Сысертью и проектом «Лето на заводе» запомнится участникам федеральной программы Архитекторы.рф. То, какой будет наша страна и наши города в будущем, зависит и от них. Мы хотим, чтобы малые города развивались, чтобы этому способствовало законодательство, банковская поддержка, чтобы инвесторам было выгодно развивать здесь бизнес и оберегать природные богатства, а людям — интересно и комфортно жить», — отмечает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»