Требования к сертификату соответствия OHSAS 18001-2007

Добровольный сертификат соответствия OHSAS 18001-2007 подтверждает, что компания использует в своей деятельности СМ ОЗ и БТ — систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в рамках положений одноименного стандарта. Чтобы выдать такой документ, аккредитованный сертификационный орган проводит ряд проверочных мероприятий, которые определяют в какой степени управленческий подход фирмы отвечает заданным нормам и требованиям.



Обратите внимание! Указанный OHSAS 18001:2007 прекратил свое действие с весны 2021 года. Взамен был представлен доработанный норматив — ГОСТ Р ИСО 45001-2020.







Что такое СМ ОЗ и БТ?



Данная система менеджмента — это определённым образом выстроенный управленческий процесс, при котором достигается наибольшая эффективность в части контроля над производственными рисками в плане травмоопасности, создания безопасных и приемлемых для здоровья условий труда. Процедуру разработки модели управления и рекомендации по ее внедрению подробно описывает профильный стандарт. Текст нормативного документа носит рекомендательный характер, его использование не предписано законом. Для получения сертификата соответствия компания должна разработать, внедрить, успешно использовать в работе СМ ОЗ и БТ и доказать ее соответствие положениям стандарта. К основным требованиям и правилам OHSAS 18001 относят такие критерии, как:



— содержание вредных веществ, пыли в воздухе;

— освещенность производственных площадок;

— показатели шума и многое другое.



Для чего получают сертификат OHSAS?



Разработка и внедрение на производстве такой системы менеджмента, помимо оптимизации множества отдельных бизнес-процессов, позволяет значительно сократить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшить показатели производственного травматизма. В совокупности это ведет к сокращению затрат на компенсационные выплаты и проведение профилактических мероприятий в области охраны труда. Наиболее актуально внедрение модели управления ОЗ и БТ в компаниях, которые осуществляют свою деятельность в потенциально опасных сферах промышленности. К ним относят химическую, нефтегазовую, машиностроительную, транспортную и горнодобывающую отрасли, а также любые виды строительно-ремонтных работ.



Какие преимущества дает независимая оценка?



Наличие сертификата соответствия OHSAS 18001-2007 характеризует компанию как социально ответственную. С помощью сертификации предприятие подтверждает должный уровень условий труда, получает возможность привлечь квалифицированных сотрудников узкого профиля. Помимо этого, компания приобретает существенные преимущества нематериального, имиджевого характера, которые выражаются в таких показателях, как:



— общий рост доверия к организации со стороны бизнес-партнеров;

— участие в государственных закупках;

— укрепление деловой репутации фирмы;

— стимулирование роста инвестиционной привлекательности бизнеса;

— лояльность проверяющих инстанций.



Как проходит добровольная оценка?



Правом оказания сертификационных услуг обладают специальные аккредитованные органы, куда обращаются компании, чтобы оформить документ о соответствии. Так как при оценке систем менеджмента лабораторные испытания не предусмотрены, поэтому проверочные действия заключаются в виде аудита деятельности и изучение документов.



Основные этапы сертификации:



— обращение заявителя в сертификационную организацию;

— проверка и анализ представленных документов;

— выезд специалиста на производственные площадки в целях проверки таких объектов, как: организация распределения ответственности по участкам и должностным лицам, наличие у работников необходимых допусков на выполнение отдельных видов работ, периодичность повышения квалификации, актуальность заключения СОУТ, система учета несчастных случаев, организация документооборота в общем виде, проведение операционного контроля и внутреннего аудита на предмет соблюдения политики охраны труда, профилактические мероприятия, их периодичность и результативность, иное;

— составление актов и протоколов, анализ итогов проверки;

— выдача сертификата при удовлетворительных результатах сертификационного процесса.



Документ оформляют максимум 3 года. Он актуален на всей территории РФ. В нем указываются данные о компании/ИП, что инициировали независимую оценку, сертификационном органе и системе, используемом стандарте, сроке действия.



После получения сертификата, а именно в период его действия, на предприятии проводится обязательный ежегодный инспекционный контроль. В рамках данной процедуры подтверждается неизменность выстроенной модели управления и соблюдение установленных требований стандарта.



Более детальную информацию об особенностях оформления сертификата по охране труда читайте на сайте moseac.ru.