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Вчера, 15:37

Требования к сертификату соответствия OHSAS 18001-2007

Добровольный сертификат соответствия OHSAS 18001-2007 подтверждает, что компания использует в своей деятельности СМ ОЗ и БТ — систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в рамках положений одноименного стандарта. Чтобы выдать такой документ, аккредитованный сертификационный орган проводит ряд проверочных мероприятий, которые определяют в какой степени управленческий подход фирмы отвечает заданным нормам и требованиям.

Обратите внимание! Указанный OHSAS 18001:2007 прекратил свое действие с весны 2021 года. Взамен был представлен доработанный норматив — ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Требования к сертификату соответствия OHSAS 18001-2007

Что такое СМ ОЗ и БТ?

Данная система менеджмента — это определённым образом выстроенный управленческий процесс, при котором достигается наибольшая эффективность в части контроля над производственными рисками в плане травмоопасности, создания безопасных и приемлемых для здоровья условий труда. Процедуру разработки модели управления и рекомендации по ее внедрению подробно описывает профильный стандарт. Текст нормативного документа носит рекомендательный характер, его использование не предписано законом. Для получения сертификата соответствия компания должна разработать, внедрить, успешно использовать в работе СМ ОЗ и БТ и доказать ее соответствие положениям стандарта. К основным требованиям и правилам OHSAS 18001 относят такие критерии, как:

— содержание вредных веществ, пыли в воздухе;
— освещенность производственных площадок;
— показатели шума и многое другое.

Для чего получают сертификат OHSAS?

Разработка и внедрение на производстве такой системы менеджмента, помимо оптимизации множества отдельных бизнес-процессов, позволяет значительно сократить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, уменьшить показатели производственного травматизма. В совокупности это ведет к сокращению затрат на компенсационные выплаты и проведение профилактических мероприятий в области охраны труда. Наиболее актуально внедрение модели управления ОЗ и БТ в компаниях, которые осуществляют свою деятельность в потенциально опасных сферах промышленности. К ним относят химическую, нефтегазовую, машиностроительную, транспортную и горнодобывающую отрасли, а также любые виды строительно-ремонтных работ.

Какие преимущества дает независимая оценка?

Наличие сертификата соответствия OHSAS 18001-2007 характеризует компанию как социально ответственную. С помощью сертификации предприятие подтверждает должный уровень условий труда, получает возможность привлечь квалифицированных сотрудников узкого профиля. Помимо этого, компания приобретает существенные преимущества нематериального, имиджевого характера, которые выражаются в таких показателях, как:

— общий рост доверия к организации со стороны бизнес-партнеров;
— участие в государственных закупках;
— укрепление деловой репутации фирмы;
— стимулирование роста инвестиционной привлекательности бизнеса;
— лояльность проверяющих инстанций.

Как проходит добровольная оценка?

Правом оказания сертификационных услуг обладают специальные аккредитованные органы, куда обращаются компании, чтобы оформить документ о соответствии. Так как при оценке систем менеджмента лабораторные испытания не предусмотрены, поэтому проверочные действия заключаются в виде аудита деятельности и изучение документов.

Основные этапы сертификации:

— обращение заявителя в сертификационную организацию;
— проверка и анализ представленных документов;
— выезд специалиста на производственные площадки в целях проверки таких объектов, как: организация распределения ответственности по участкам и должностным лицам, наличие у работников необходимых допусков на выполнение отдельных видов работ, периодичность повышения квалификации, актуальность заключения СОУТ, система учета несчастных случаев, организация документооборота в общем виде, проведение операционного контроля и внутреннего аудита на предмет соблюдения политики охраны труда, профилактические мероприятия, их периодичность и результативность, иное;
— составление актов и протоколов, анализ итогов проверки;
— выдача сертификата при удовлетворительных результатах сертификационного процесса.

Документ оформляют максимум 3 года. Он актуален на всей территории РФ. В нем указываются данные о компании/ИП, что инициировали независимую оценку, сертификационном органе и системе, используемом стандарте, сроке действия.

После получения сертификата, а именно в период его действия, на предприятии проводится обязательный ежегодный инспекционный контроль. В рамках данной процедуры подтверждается неизменность выстроенной модели управления и соблюдение установленных требований стандарта.

Более детальную информацию об особенностях оформления сертификата по охране труда читайте на сайте moseac.ru.

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