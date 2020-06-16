Российские банки отдали на аутсорсинг коллекторам долги россиян на сумму 145 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.05.2021. В I квартале 2021 года банки России отдали на реализацию по агентской схеме просроченные долги на сумму 145 млрд руб. Показатель на 13% больше аналогичного периода прошлого года и рекордный за три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Агентское взыскание подразумевает наем коллекторских агентств банками для взыскания просроченной задолженности. В таком случае сами долги по-прежнему остаются на балансе финансово-кредитных учреждений.
По данным НАПКА в I квартале 2021 года банки в России заключили 1,7 млн сделок по передаче долгов агентам. В январе-марте 2020 года было заключено 1,5 млн таких сделок на 128 млрд руб., в этот же период 2019 года — 1,4 млн на 119 млрд руб.
Рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков (как следствие пандемии), а также омоложением передаваемой задолженности, такой тренд сохранится до конца 2021 года, считают участники отрасли и эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».
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