УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:32

Российские банки отдали на аутсорсинг коллекторам долги россиян на сумму 145 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.05.2021. В I квартале 2021 года банки России отдали на реализацию по агентской схеме просроченные долги на сумму 145 млрд руб. Показатель на 13% больше аналогичного периода прошлого года и рекордный за три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Агентское взыскание подразумевает наем коллекторских агентств банками для взыскания просроченной задолженности. В таком случае сами долги по-прежнему остаются на балансе финансово-кредитных учреждений.

По данным НАПКА в I квартале 2021 года банки в России заключили 1,7 млн сделок по передаче долгов агентам. В январе-марте 2020 года было заключено 1,5 млн таких сделок на 128 млрд руб., в этот же период 2019 года — 1,4 млн на 119 млрд руб.

Рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков (как следствие пандемии), а также омоложением передаваемой задолженности, такой тренд сохранится до конца 2021 года, считают участники отрасли и эксперты, опрошенные изданием «Коммерсантъ».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2020 Просроченная задолженность по кредитным картам в РФ с начала года выросла на 11%

УрБК, Москва, 16.06.2020. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе-мае 2020 года вырос на ...

07.11.2018 Профессиональные коллекторы хотят взыскивать долги за услуги ЖКХ

Профессиональные коллекторские агентства хотят больше заниматься взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые ...

07.11.2018 Профессиональные коллекторы хотят взыскивать долги за услуги ЖКХ

УрБК, Москва, 07.11.2018. Профессиональные коллекторские агентства хотят больше заниматься взысканием долгов граждан по ...

09.03.2016 НАПКА: В 2015 году резко возросло число продаваемых коллекторам долгов

УрБК, Москва, 09.03.2016. Объем кредитных долгов, продаваемых коллекторским агентствам, в 2015 году резко увеличился. ...

27.08.2014 В I полугодии объем переданных долгов по автокредитам коллекторам составил 1,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.08.2014. По итогам первого полугодия объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн. рублей, его рост с ...

Популярные новости
29.04.2021Ольга Беленькая о влиянии американских санкций на российскую экономику30.04.2021Какие законы вступают в силу в мае30.04.2021«НЕЙВА»: ликвидация или банкротство?29.04.2021Пандемия ускорила рост числа банкротств28.04.2021Михаил Прилепов: На падающем рынке мы сохранили и приумножили клиентскую базу
Архив новостей
Май 2021 (492)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18