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Вчера, 15:02

Госдолг Свердловской области за месяц сократился на 2 млрд рублей

На 1 мая 2021 года государственный долг Среднего Урала составил 111 млрд 097 млн 791,8 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального минфина.

Объем просроченной кредиторской задолженности региона составил 358,3 тыс. руб.

Напомним, что на 1 апреля госдолг области составлял 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб.

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