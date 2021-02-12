В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения по строительству новых проездов над железнодорожными путями

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Администрация Екатеринбурга назначила проведение общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для строительства путепроводов над железнодорожными ветками Екатеринбург — Тюмень и Екатеринбург — Каменск-Уральский (от улицы Реактивной до автодороги Екатеринбург — Кольцово).



Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для строительства линейных объектов транспортной инфраструктуры, пройдут в период с 25 мая по 29 июня 2021 года.



Замечания и предложения по проектам жители Екатеринбурга могут направлять с 1 по 15 июня 2021 года, сообщается в постановлении.