В Екатеринбурге из-за массового забега 30 мая перекроют центр города

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Движение сразу по нескольким центральным улицам в Екатеринбурге ограничат в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С 09.30 до 15.00 движение транспорта будет ограничено по улицам: Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта), 8 Марта (от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева), проспект Ленина (от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта), Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской), Царская (от улицы Толмачева до улицы Николая Никонова), Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина), Горького (от улицы Малышева до площади Труда).
Стоянка транспортных средств в заездных карманах на указанных участках улично-дорожной сети будет также запрещена. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут эвакуированы, уточняют в администрации Екатеринбурга.
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