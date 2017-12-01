В Екатеринбурге из-за массового забега 30 мая перекроют центр города

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. В центре Екатеринбурга 3 декабря 2017 года перекроют несколько улиц из-за проведения ...

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. В Екатеринбурге во время III международного марафона «Европа-Азия» изменят схему ...

В Екатеринбурге во время марафона «Европа-Азия» изменят схему движения транспорта

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2012. Администрация Екатеринбурга информирует жителей о закрытии движения транспорта на ...

Движение по части улиц Екатеринбурга будет закрыто для транспорта из-за подготовки к празднованию 9 мая

В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города муниципальный транспорт Екатеринбурга продлит режим работы 15 августа 2009 года до 01.00 16 августа 2009 года

В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Новосибирской от улицы Военной до улицы Окружной с 9:00 до 14:00

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2009. В Екатеринбурге 22 апреля планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице ...