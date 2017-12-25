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Вчера, 12:52

В России могут ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

УрБК, Москва, 26.05.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Виталия Королева.

По словам замглавы ФАС В. Королева, соответствующий проект постановления правительства может быть опубликован уже в июне этого года.

В частности, антимонопольное ведомство предлагает формировать размер эталонного тарифа исходя из средних расходов всех компаний на рынке теплоснабжения.

На данный момент тарифы на тепло в России устанавливают региональные органы власти. Расчет размера тарифной платы просчитывается индивидуально для каждого поставщика исходя из затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, которую компании могут доказать.

Введение эталонных тарифов позволит избежать роста цен на услуги теплоснабжения из-за чрезмерных расходов поставщиков тепла на ремонтные работы, топливо, транспорт и другие, которые они приводят в качестве причины для увеличения тарифов. В том числе они позволят исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным, считают в ФАС.

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