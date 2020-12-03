Из бюджета Свердловской области предоставят еще 1,74 млрд рублей для ледовой арены УГМК

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области подготовило поправки о дополнительном финансировании строящегося объекта АО «Ледовая арена».
Согласно документу, предлагается выделить из областного бюджета 1,5 млрд руб. для финансирования строительства спортобъекта. Еще 240 млн руб. должно быть направлено на выкуп здания по адресу Куйбышева, 36 (по этому адресу находится недостроенная гостиница «Дели» в Екатеринбурге — прим. ред.).
Ранее УрБК сообщал, что недостроенная гостиница перешла в собственность АО «Ледовая арена» (60% акций АО «Ледовая арена» принадлежит УГМК, остальные 40% — МУГИСО).
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