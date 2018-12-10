Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций выявлено в Свердловской области с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. С начала года ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» выявил в регионе 1 тыс. 861 незаконную рекламную конструкцию, 630 из которых были демонтированы.
Как сообщается на сайте регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО), работа по выявлению незаконных рекламных конструкций ведется в регионе на постоянной основе.
В случае сопротивления демонтажу со стороны владельцев незаконных рекламных конструкций, МУГИСО и «Фонд имущества Свердловской области» осуществляют взаимодействие с органами полиции и прокуратуры для устранения нарушений.
Впоследствии владельцы рекламных конструкций, оказавшие сопротивление демонтажу, привлекаются к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ «Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции».
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