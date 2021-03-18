ММК увеличил отгрузку премиальной продукции на 26% в 2020 году

УрБК, Магнитогорск, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам прошлого года увеличил отгрузку премиального проката с покрытием SteelArt на 26% до 20,3 тыс. т. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Как рассказали в компании, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, в 2020 году комбинат продолжил успешно развивать программу производства и продвижения брендированных нишевых продуктов.
«В современных условиях профицита на рынке металлопродукции поиск рыночных ниш и закрепление в них мы рассматриваем как наиболее перспективную маркетинговую стратегию. Несмотря на ограниченность потребительского спроса, подобные рыночные ниши способны обеспечить металлургическим компаниям заметно более высокую доходность. Анализ показывает, что в ближайшие годы спрос на премиальную продукцию будет только расти», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Один из премиальных продуктов Группы ММК — прокат с полимерным покрытием, выпускаемый под брендом SteelArt на площадке Лысьвенского металлургического завода.
Как сообщает управление информации и общественных связей компании, «ММК-ЛМЗ» — единственный в России производитель электрооцинкованного проката и первый в России производитель, освоивший производство проката с полимерным покрытием по технологии Print.
SteelArt относительно новый для российского рынка продукт и представляет собой металлопрокат с трехслойным полимерным покрытием, достаточно точно воспроизводящий структуру и фактуру натуральных материалов: камень, дерево, кирпич. При этом он обеспечивает существенно более низкую стоимость и легкость монтажа.
К числу основных преимуществ проката SteelArt перед обычными видами проката с покрытием относится: повышенная коррозионная стойкость; значительная устойчивость к механическим повреждениям; высокая экологичность и гарантированное сохранение декоративных свойств на период до 20-25 лет.
Кроме этого, прокат SteelArt относится к числу импортозамещающей продукции и с хорошим потенциалом роста продаж, уточняют в ПАО «ММК».
Так, в 2018 году поставки проката SteelArt на рынок РФ и СНГ составили 11,6 тыс. т, в 2019 году отгрузка достигла 16,1 тыс. т, в 2020 году объем отгрузки вырос еще на 26% и достиг 20,3 тыс. т.
Возможности использования данной продукции довольно широки — в частности, это внешняя и внутренняя отделка зданий и помещений, производство лицевых деталей для бытовой техники. За счет дальнейшего расширения сфер применения проката SteelArt данная продуктовая ниша и в будущем сохраняет потенциал для роста продаж, уверены в ПАО «ММК».
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