С 1 октября 2021 года в Екатеринбурге будет уже не семь, а восемь районов. Накануне, 25 мая, депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) утвердили поправки в Устав муниципалитета, согласно которым новой административной единицей станет район Академический. Таким образом, поставлена логическая точка с момента, когда началось комплексное освоение этой территории на юго-западе Екатеринбурга в 2007 году.
Проект по комплексному освоению территории реализует АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»). Как отметил член совета директоров компании-девелопера, депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, работа над созданием нового района ведется уже не первый год и многое сделано для того, чтобы приблизить к людям тот дополнительный комфорт, который создает новое территориальное деление.
«Депутаты городской думы внесли изменения в Устав Екатеринбурга и тем самым поставили юридическую точку в череде более чем 20 решений. 1 октября жители Академического проснутся в новом районе города, но это будет скорее формальность», — рассказал В. Маслаков.
Внесение же изменений в Устав города для создания восьмого административного района Академический во время прошедших 12 мая публичных слушаний ранее одобрили жители Екатеринбурга. До этого за поправки в Устав региона проголосовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
Напомним, в декабре 2019 года законодательную инициативу главы Екатеринбурга о создании восьмого административного района уральской столицы поддержали депутаты ЕГД. В него должны войти территории Широкой Речки, Краснолесья и самого Академического. Общая площадь района составила 4,5 тыс. га. В результате Ленинский район уменьшился с 3,7 тыс. га до 2,2 тыс. га, а Верх-Исетский район — с 25,1 тыс. га до 21,9 тыс. га.
Изображение предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»
В июне 2020 года депутаты регионального парламента согласовали решение гордумы о наименовании новой административной единицы, которое было принято по итогам опроса жителей уральской столицы. А уже 30 октября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический».
«Это крупнейший строительный проект не только в Екатеринбурге, но и, наверное, во всей Российской Федерации. Уже построено и сдано в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья, 11 детских садов, пять школ; сегодня в работе еще четыре детских сада и еще одна новая школа. И это не последние социальные объекты», — считает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Как отметил Виктор Маслаков, уже разработан проект районной администрации и концепция административного квартала, где люди смогут в пешей доступности решать свои насущные проблемы.
«Создана и будет расширяться детская поликлиника, проектируется уникальная Академия детского творчества. Это далеко не полный список больших и малых дел. И сегодня, с учетом этих наработок, мы стремимся к тому, чтобы уже к 300-летию Екатеринбурга все самые важные, самые знаковые объекты появились и начали приносить пользу жителям большого Академического», — сообщил В. Маслаков.
В ближайшее время для жителей Академического будут созданы и другие объекты, необходимые в первую очередь: откроется большой офис МФЦ, на завершающей стадии находится проектирование взрослой поликлиники, со временем появятся ЗАГС и органы социальной защиты.
Так, во II полугодии 2021 года начнется строительство новой трамвайной линии, которая свяжет район с другими ветками Екатеринбурга. Полностью работы будут завершены в 2023 году, к празднованию 300-летия города. Стоимость реализации проекта составит 2 млрд 882 млн руб., 95% из этой суммы будет выделено из средств федерального и областного бюджетов, 5% — из бюджета Екатеринбурга.
Одновременно с этим не прекращается строительство автомобильных дорог. Так, в сентябре 2020 года была сдана магистраль, связавшая Академический и Широкую Речку.
В данный момент в Академическом уже сейчас проживают 120 тыс. горожан, и, по прогнозам, уже к 2030 году на территории района в 4,5 тыс. гектаров будут обитать порядка 290 тыс. жителей.
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