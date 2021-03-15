В Екатеринбурге утвердили концепции благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ и территории возле ЖК «Парк столиц»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга утвердил концепции благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ и территории, прилегающей к ЖК «Парк столиц».



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, концепции благоустройства двух объектов в Ленинском районе Екатеринбурга были представлены вчера, 25 мая на очередном заседании совета.



Так, концепцию благоустройства территории возле ЖК «Парк столиц» представило архитектурное бюро Art House.



По замыслу авторов этого проекта, возле жилого комплекса будет создана площадь-сквер с уникальным арт-объектом, малыми архитектурными формами для отдыха, велосипедными дорожками, велопарковками и информационными стелами. Отдельное внимание разработчики уделили озеленению всей территории комплекса.



Эскизный проект благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ представил архитектор ОАО «Челябтяжмашпроект» Валентин Малахов.



Как отметил представитель проектной организации, основной задачей при разработке концепции благоустройства этого объекта было сохранение первозданного вида территории отдыха, обеспечение «возможности органичного включения форм природы с эффектом погружения в историю». Для этого в парке имени 50-летия ВЛКСМ будут предусмотрены зоны для активного и тихого отдыха, интегрированные в ландшафт зеленой зоны.



В частности, согласно концепции, центральная часть парка предусматривает активный формат времяпрепровождения. Она будет включать в себя зоны для занятий воркаутом, уличные тренажеры, беговые дорожки, а также площадки для детского отдыха разных возрастов с применением игрового оборудования из натуральных материалов. Природная часть парка имени 50-летия ВЛКСМ отлично подойдет любителям неспешных прогулок, уединения и семейных пикников на свежем воздухе.



Совет по развитию рекреационных и общественных пространств, созданный в Екатеринбурге, призван повысить эффективность решений, принимаемых для реализации градостроительной политики и формирования комфортной городской среды, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.