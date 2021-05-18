АСВ выплатило страховое возмещение 15,3 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило страховое возмещение 15,3 тыс. вкладчиков банка «НЕЙВА», говорится в сообщении АСВ.



«По состоянию на 25 мая 2021 года 15,3 тыс. вкладчиков БАНК «НЕЙВА» ООО, обратившимся за страховым возмещением, выплачено 5 млрд руб., что составляет 90% от страховой ответственности Агентства по данному банку. В том числе возмещение в размере 853 млн руб. выплачено 1,9 тыс. юридическим лицам», — говорится в сообщении.



Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



11 мая в арбитражный суд Свердловской области был подан иск о принудительной ликвидации банка «НЕЙВА».