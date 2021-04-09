Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале составили 10,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2021 года.



С докладом по этом теме перед депутатами выступила начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.



По ее словам, доходы городского бюджета в январе-марте 2021 года составили 10 млрд 681 млн руб., расходы — 9 млрд 042 млн руб.



«Анна Турунцева напомнила, что городской бюджет на 2021 год был утвержден Екатеринбургской гордумой по доходам в сумме 47 млрд 166 млн руб., расходам — 48 млрд 821 млн руб., дефицит составил — 1 млрд 655 млн руб.», — сообщает пресс-служба администрации города.



Депутаты гордумы единогласно приняли представленный отчет.