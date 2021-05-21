Свердловский облсуд взыскал с магазина «Пятерочка» более 1,5 млн рублей из-за отравления потребителя

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Свердловский областной суд взыскал с магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в Алапаевске более 1,5 млн руб. из-за отравления потребителя консервами, сообщает пресс-служба облсуда.
В декабре 2017 года покупатель приобрел в магазине консервы «Томаты неочищенные в томатном соке» «Global Village». Его супруга попала после употребления продукта в больницу с диагнозом «пищевой ботулизм типа А, тяжелое течение». В больнице она провела больше месяца и с того времени так и не восстановилась после болезни.
Женщина впоследствии обратилась в Алапаевский городской суд с иском о солидарном взыскании компенсации с АО «ТД «Перекресток», ООО «Консервный завод», ООО «Агроторг». Суд взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона руб., расходы на лечение в размере 15 тыс. 208 руб.
Ответчики данное решение обжаловали. Свердловский облсуд по итогам рассмотрения апелляции отменил решение первой инстанции.
«Из обстоятельств дела следует, что изготовителем продукции является ООО «Консервный завод», продавцом товара ООО «Агроторг», поставка продукции продавцу осуществлялась АО «Торговый дом «Перекресток». При этом продавцом некачественного товара является ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»). Именно он и является надлежащим ответчиком по делу, на нем лежит ответственность за нарушение прав потребителя», — говорится в сообщении.
Свердловский областной суд в итоге взыскал с ООО «Агроторг» 1 млн 515 тыс. 208 руб.
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