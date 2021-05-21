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Вчера, 18:01

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 428 человек

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. По состоянию на 25 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 48 тыс. 791 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 24 мая число безработных составляло 49 тыс. 219 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 428 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,32%.

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