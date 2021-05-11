В свердловском оперштабе не исключают роста заболеваемости COVID-19 из-за майских праздников

В свердловском оперштабе не исключают изменения динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе из-за майских праздников. Об этом 25 мая 2021 года на брифинге в Екатеринбурге рассказал замглавы региона Павел Креков.
Он обратил внимание на большое количество контактов между людьми в период с 1 по 10 мая 2021 года. Окончательные выводы о влиянии майских праздников на распространение COVID-19, по словам П. Крекова, можно будет сделать после окончания инкубационного периода.
«Мы надеемся, что роста заболеваемости не произойдет по двум причинам. Первая причина, у нас есть количество людей, которые переболели. Вторая причина, мы уже вакцинировали полмиллиона человек», — сказал заместитель губернатора.
Добавим, что по информации администрации Екатеринбурга, в муниципалитете к настоящему времени первый компонент вакцины против COVID-19 поставили 168 тыс. 563 человек, второй — 136 тыс. 961 человек.
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