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«МегаФон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. «МегаФон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате (входит в состав холдинга «Металлоинвест»), сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

С помощью LTE-сети повысится безопасность труда, а опасные рабочие процессы можно будет автоматизировать.

«Сеть будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер комбината длиной 4,7 км, шириной 3,7 км и глубиной в 450 м. В целом на территории комбината разместят 13 новых базовых станций и обновят пять действующих. А также построят новые антенно-мачтовые сооружения, проложат волоконно-оптические линии и создадут резервные каналы», — говорится в сообщении.

Руду на объекте добывают открытым способом, а рельеф поверхности карьера меняется в ходе буровзрывных работ. Решения по созданию частной сети будут адаптироваться к этим изменениям.

Сеть также создаст среду для передачи телеметрии с карьерной техники. Это позволит контролировать производственные показатели машин. Кроме того, для устойчивого сигнала организуют indoor-покрытие для внедрения сервисов на основе видеоаналитики, интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, техобслуживания и ремонта техники.

Также частная сеть LTE позволит комбинату отказаться от использования других сетей, развернутых на предприятии. Это приведет к снижению затрат.

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