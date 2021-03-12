«МегаФон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

УрБК, Москва, 12.03.2021. Компания «МегаФон» готовится к запуску частной сети (Private LTE) на крупнейшем в Евразии ...

Компания «МегаФон» запустит Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. «МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале в 2018 году. ...

«МегаФон» установил более 100 новых базовых станций стандарта 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2015. «МегаФон» предоставил защищенные каналы связи для одного из крупнейших производителей ...

Технический директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Антон Щербаков: В первую очередь мы развивали сеть 3G в тех регионах, где услуга передачи данных наиболее востребована

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. «Наша компания запускает сеть 3G не первой. Это позволило нам при развитии учесть ...