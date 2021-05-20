УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Академический район Екатеринбурга официально появится на карте города с 1 октября 2021 года. Об этом рассказал член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков.
Напомним, что сегодня Екатеринбургская гордума утвердила поправки в Устав города о признании Академического восьмым районом.
«Создание района Академический завершено. Сегодня депутаты городской думы внесли изменения в Устав Екатеринбурга и тем самым поставили юридическую точку в череде из более чем 20 решений. 1 октября жители Академического проснутся в новом районе города, но это будет скорее формальность. В действительности же работа над созданием нового района ведется уже не первый год и многое сделано для того, чтобы приблизить к людям тот дополнительный комфорт, который создает новое территориальное деление. Разработан проект районной администрации и концепция административного квартала, где люди смогут в пешей доступности решать свои насущные проблемы. Создана и будет расширяться детская поликлиника, завершено проектирование большой поликлиники для взрослых. Проектируется уникальная Академия детского творчества, через пару месяцев стартует строительство трамвайной ветки. Это далеко не полный список больших и малых дел. И сегодня, с учетом этих наработок, мы стремимся к тому, чтобы уже к 300-летию Екатеринбурга все самые важные, самые знаковые объекты появились и начали приносить пользу жителям большого Академического», — рассказал В. Маслаков.
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