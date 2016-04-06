Борис Титов покинет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ

УрБК, Москва, 25.05.2021. Борис Титов объявил о планах покинуть пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ после завершения второго срока пребывания в этой должности.
«Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом», — цитирует слова Б. Титова «Коммерсантъ».
Напомним, что Б. Титов был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ в июне 2012 года (с момента создания этой должности). В июне 2017 года его переназначили на второй срок (также на пять лет).
Следует отметить, что в компетенцию уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ входит организация работы по внесудебному восстановлению нарушенных госорганами прав бизнесменов, урегулирование возникающих споров между предпринимательским сообществом и органами власти.
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