В Камышлове горит свалка промышленно-бытовых отходов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области произошло возгорание на свалке отходов вблизи города Камышлов. Информация об этом распространяется в городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях под постом жители Камышлова пишут, что в эти минуты горит полигон бытовых отходов вблизи деревни Фадюшино.
Как сообщал УрБК, ранее крупный пожар на полигоне ТКО произошел в Западной промзоне города Березовский. Площадь возгорания составила 600 кв. м., сообщали тогда в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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