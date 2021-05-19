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Вчера, 16:41

В Камышлове горит свалка промышленно-бытовых отходов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области произошло возгорание на свалке отходов вблизи города Камышлов. Информация об этом распространяется в городских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях под постом жители Камышлова пишут, что в эти минуты горит полигон бытовых отходов вблизи деревни Фадюшино.

Как сообщал УрБК, ранее крупный пожар на полигоне ТКО произошел в Западной промзоне города Березовский. Площадь возгорания составила 600 кв. м., сообщали тогда в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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