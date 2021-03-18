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Более 95% объема ТБО в регионах УрФО отправилось на свалки в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. Более 95% твердых бытовых отходов (ТБО), произведенных в регионах Уральского федерального округа в прошлом году, были складированы на полигонах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

По его данным, в 2020 году на территории УрФО было образовано порядка 3,7 млн т ТБО, из них только 101 тыс. тонн или 2,7% подлежали утилизации.

Как рассказал В.Якушев, «достаточно серьезный ущерб окружающей среде» был нанесен за период активной производственной деятельности в округе.

«По данным Минприроды, в регионах УрФО выявлено 145 объектов накопленного вреда окружающей среде — это 8,3% от общего числа в России. Такие объекты еще будут выявляться, этот реестр не закрыт», — сообщил В. Якушев.

Регионам необходимо прорабатывать вопросы утилизации ТБО, а также ликвидации накопленного ущерба окружающей среде, уточнил полпред президента в УрФО В. Якушев.

Как сообщал УрБК, ранее министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области запустило общественные обсуждения проекта актуализированной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности, проектом предусмотрено строительство одного крупного полигона для сбора ТКО с территории Екатеринбургской агломерации.

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