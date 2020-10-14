Россия возобновила авиасообщение еще с пятью иностранными государствами

С сегодняшнего дня Россия официально возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба еще в середине мая.
Как сообщает ТАСС, несмотря на то, что полеты в эти страны разрешены, о готовности начать полеты в Мексику заявила только авиакомпания Azur Air. В другие страны никто из российских перевозчиков открывать полеты не планирует.
Также с сегодняшнего дня в России авиакомпаниям разрешено на взаимной основе увеличить количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию, Японию.
Кроме этого, с 25 мая 2021 года в России возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.
УрБК, Москва, 25.05.2021. С сегодняшнего дня Россия официально возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, ...14.10.2020 Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией и увеличивает частоту рейсов в другие страны
УрБК, Москва, 14.10.2020. Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, а также увеличивает частоту ...09.09.2020 Россия возобновила регулярные авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
УрБК, Москва, 09.09.2020. Российские и иностранные авиакомпании могут начать регулярные полеты в Египет, ОАЭ и на ...23.03.2020 Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса
Россия временно ограничит авиасообщение со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. Такие меры начнут ...23.03.2020 Россия ограничила авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса
УрБК, Москва, 23.03.2020. Россия временно ограничит авиасообщение со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. ...