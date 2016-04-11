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Вчера, 15:44

В Минфине заявили о росте налоговых поступлений в 2021 году на 5-10%

УрБК, Москва, 25.05.2021. Объем налоговых поступлений в период с января по апрель 2021 года увеличился на 5-10% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы Минфина Владимира Колычева.

«Это касается всех налогов ключевых, НДС, зарплатные налоги. НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль — в среднем темпе 5-10%. Это серьезный темп, это говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, но более быстрого роста, чем предложение. Предложение, может быть, не поспевает, это мы и видим в инфляционных трендах в I-II кварталах этого года», — заявил В. Колычев.

По его словам, дефицит государственного бюджета будет ниже запланированного уровня в 2,4% от ВВП.

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