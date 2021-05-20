В плену у микрофинансовых организаций

Жители Среднего Урала стали активнее оформлять микрозаймы. По итогам I квартала 2021 года в регионе выдали 207 тыс. 602 займов, что на 30,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В апреле свердловчане оформили еще 75 тыс. 954 микрозайма. Эти результаты некорректно сравнивать с апрелем 2020 года из-за прошлогоднего обвала микрокредитования в результате пандемии и локдауна. Намного показательнее цифры за март 2021 года, когда в регионе выдали 76 тыс. 846 микрозаймов. Таким образом, за последний месяц число оформленных займов «до зарплаты» сократилось на 1,2%. Вместе с тем, говорить о том, что рынок перешел к снижению, пока рано.



«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Стоит отметить, что во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. Так, в первые месяцы 2021 года она составляла около 75% от общего числа заявок», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Примечательно, что средний чек займа «до зарплаты» в Свердловской области уже превысил «докоронавирусный» уровень. В марте 2021 года показатель составил 8 тыс. 126 руб. Это на 4,2% больше уровня аналогичного периода прошлого года. В целом по стране средний чек за год вырос на 4,8% и составил 8,44 тыс. руб.



В отчете саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») за I квартал 2021 года говорится, что спрос на микрозаймы в РФ растет, в том числе из-за улучшения репутации этого сегмента кредитования в обществе.



«Рост выдач и портфеля идет не только за счет повторных клиентов, но и за счет притока в сегмент новых категорий заемщиков, многие из которых ранее использовали лишь банковские продукты. Тенденция обусловлена не только коронакризисом и зеркальным ужесточением требований заемщиков у кредитных организаций, но изменяющимся восприятием сектора микрофинансирования в обществе. Так, растет число потребителей финансовых услуг, которые при выборе кредитора все меньше внимания уделяют его типу, ориентируясь на характеристики самого продукта», — считают авторы документа.



Представители СРО также отмечают, что дополнительно на рост портфеля российских микрофинансовых организаций (МФО) оказывает влияние эффективная борьба с нелегальными участниками микрофинансового рынка. Позитивным результатом этого противодействия становится снижение количества «нелегалов», повсеместное «обеление» сектора, выход на рынок новых официальных игроков и, как следствие, рост объема выдачи.



При этом директор СРО «МиР» Елена Стратьева не прогнозирует снижение спроса на займы «до зарплаты» в среднесрочной перспективе.



«Спрос на микрозаймы по-прежнему значительно превышает количество выдач. По прогнозам многих крупных аналитических агентств, окончательный выход из «коронакризиса» будет сопровождаться дальнейшим увеличением потребления и ростом практически во всех сегментах кредитного рынка. Хорошо это или плохо именно в текущей ситуации — покажет время. Вместе с тем, потребительский спрос на крупные и небольшие заемные продукты не одно и то же: с помощью микрозаймов, как правило, решаются срочные проблемы и потребности людей, а полученные клиентами средства, в конечном счете чаще попадают в сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), здравоохранение, образовательную сферу и так далее. С учетом вышесказанного, в ближайшее время мы не ожидаем снижения спроса на заемные средства со стороны населения и МСП», — заявила Е. Стратьева.



По ее мнению, перспективы российского рынка микрозаймов выглядят впечатляюще.



«Даже с учетом того, что мы не ожидаем смягчения требований МФО к потенциальным заемщикам (за год многие игроки уже научились работать с новыми сегментами заемщиков, перенастроили бизнес-модели), есть все шансы на то, что во II-III кварталах мы увидим еще более существенную динамику по выдачам без выраженных рисков увеличения дефолтности», — отмечает Е. Стратьева.



Эксперты отмечают, что большинство участников рынка микрокредитования сосредоточены на адекватном управлении рисками, а не на агрессивном наращивании портфеля. Поэтому сценарий с резким ростом просроченной задолженности в этом сегменте кажется маловероятным. В I квартале 2021 года уровень дефолтов по микрозаймам составил минимальные с 2012 года 5,6%.