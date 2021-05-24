ММК презентует охрану экологии

Магнитогорский металлургический комбинат представил свои природоохранные проекты на XII Международном форуме «Экология» в Москве. Это одна из ведущих общественных площадок, где формируются ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации, Госдумы и отраслевых ведомств: Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора.
Форум «Экология» ежегодно проводится с 2009 года. Как сообщает Управление информации и общественных связей предприятия, в этом году делегацию из Магнитогорска в столице возглавил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. На стенде Магнитки гости форума могут ознакомиться с природоохранной деятельностью ПАО «ММК», узнать о крупнейших реализованных экологических проектах, а также новых природоохранных комплексах, строящихся в рамках инвестиционной программы комбината.
Фото предоставлено пресс-службой ММК
К примеру, за последние пять лет в рамках реализации экологической стратегии компании были введены в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты, как новая сероулавливающая установка № 2 в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата № 32 в электросталеплавильном цехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей № 1, 2, 9, 10.
Также запущена в работу разделительная дамба с водопропускными устройствами, позволившая перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения. Прорывным проектом стала новая аглофабрика № 5, оснащенная самими современными природоохранными сооружениями. Ее ввод в эксплуатацию позволил вывести из работы устаревшую аглофабрику № 4.
Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность за этот период составили более 24 млрд руб. Благодаря им валовые выбросы в атмосферу были сокращены почти на 15 тыс. т в год. Кроме того, был прекращен сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище.
Дальнейшему снижению техногенной нагрузки на окружающую среду будут способствовать значительные природоохранные инвестиции, запланированные в ближайшие годы. В частности, будет построен комплекс новой коксовой батареи № 12, пуск которой позволит вывести из эксплуатации пять старых коксовых батарей и сократить валовые выбросы на 11 тыс. 350 т в год. Кроме того, в коксохимическом производстве будут реконструированы цех улавливания и переработки химических продуктов и биохимическая установка, что на 20% повысит эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в атмосферу углеводородов коксохимического производства в три раза.
Помимо этого, будет построена новая доменная печь № 11, которая позволит вывести из работы три старые доменные печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6,6 тыс. т в год. Также планируется провести реконструкцию газоочистных установок сталеплавильного передела с утилизацией конвертерного газа и продолжатся мероприятия по рекультивации нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также сохранению и повышению биологического разнообразия в Челябинской области.
Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений в деятельности ПАО «ММК». Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии предприятия Григорий Щуров в своем недавнем выступлении указывал, что данные проекты выполняются в рамках Стратегии развития ПАО «ММК». В этом документе прописаны инициативы «Чистый город» по кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Многие предусмотренные этой инициативой мероприятия затем вошли в план федерального проекта «Чистый воздух».
Только в 2020 году затраты комбината на реализацию экологической программы составили более 7 млрд руб., из них свыше 4 млрд руб. — инвестиции в строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов. Реализация мероприятий, в которые были вложены средства, доказали эффективность экологической программы. В 2020 году валовые выбросы в атмосферу были снижены на 19,6 тыс. т по сравнению с 2019 годом (до 177,4 тыс. т), а удельные — на 4% (до 17,2 кг/тонну металлопродукции). Кроме того, в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов было использовано 1,91 млн т отходов производства, а на специализированных установках переработано 10,055 млн т отвальных шлаков.
В соответствии с экологической программой ПАО «ММК» в 2020 году всего было выполнено 78 технических мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. Еще по восьми мероприятиям работы продолжаются.
В 2021 году ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» инвестирует в природоохранную деятельность 9 млрд 344 млн руб. Из них 4 млрд 872 млн руб. будут направлены на строительство и реконструкцию природоохранных объектов по защите атмосферного воздуха; оставшаяся сумма пойдет на строительство и реконструкцию водоохранных объектов и объектов размещения отходов.
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркивает, что сегодня экология — ключевой приоритет для предприятия. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, компания уделяет особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий.
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