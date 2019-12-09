ЧТПЗ вошел в федеральный проект Агентства стратегических инициатив по развитию промышленного туризма на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 25.05. 2021. Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал участником пилотного проекта по развитию промышленного туризма на Южном Урале.



Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», проект развития промышленного туризма реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Челябинской области.





Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»



Накануне экспертная группа АСИ посетила площадки завода — цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» и предприятие ЭТЕРНО, где производятся штампосварные детали трубопроводов и кастомизированное оборудование. Во время визита на предприятие специалисты-методологи высоко оценили туристический потенциал промышленных объектов и озвучили рекомендации по улучшению экскурсионных программ.



«Промышленный туризм сегодня — источник новых знаний и впечатлений. ЧТПЗ ТМК выделяется тем, что экскурсионная программа объединяет промышленную эстетику, подробный и увлекательный рассказ о производстве и истории людей, которые здесь работают», — сказала руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко.



«Экскурсии на ЧТПЗ проводятся уже десять лет, за это время предприятие посетило более 200 тыс. гостей, среди которых жители Южного Урала, а также первые лица регионов и государства. Благодаря участию в проекте по развитию промышленного туризма мы сможем поделиться накопленным опытом с другими предприятиями, повысить привлекательность наших объектов для туристов и еще больше содействовать туристическому и экономическому развитию региона. В целом выход проекта на федеральный уровень будет способствовать популяризации рабочих профессий и металлургической отрасли России, что отвечает долгосрочным стратегическим целям компании», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.



Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в Челябинской области в ноябре 2020 года подписали Агентство стратегических инициатив и региональное правительство. Соглашение нацелено на проведение экспертизы уже существующих и создание новых экскурсионных маршрутов на предприятиях Южного Урала. Помимо ЧТПЗ в пилотный проект развития промышленного туризма вошли еще четыре предприятия области — Магнитогорский металлургический комбинат, комбинат «Магнезит», компании «АиР» и «Макфа», уточняет пресс-служба ПАО «ЧТПЗ».