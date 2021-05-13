Минфин: Экономика РФ восстанавливается быстрее прогнозов правительства

УрБК, Москва, 25.05.2021. Российская экономика восстанавливается быстрее прогнозов правительства. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.
По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличились на 5-10%.
«По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в IV квартале прошлого года, и в III отчасти — идет по более «радужной» траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — заявил В. Колычев (цитата по ТАСС).
Напомним, что в конце апреля аналитики ЦБ рассказали об устойчивом характере восстановления российской экономики.
«По итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению. Этому способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. Согласно данным мониторинга Банка России, более половины опрошенных предприятий сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. Продолжается рост инвестиционного спроса. В отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса в том числе в связи с нехваткой рабочей силы. Происходит снижение безработицы», — говорилось в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
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