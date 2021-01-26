Россия возобновила авиасообщение еще с пятью иностранными государствами

УрБК, Москва, 25.05.2021. С сегодняшнего дня Россия официально возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба еще в середине мая.



Как сообщает ТАСС, несмотря на то, что полеты в эти страны разрешены, о готовности начать полеты в Мексику заявила только авиакомпания Azur Air. В другие страны никто из российских перевозчиков открывать полеты не планирует.



Также с сегодняшнего дня в России авиакомпаниям разрешено на взаимной основе увеличить количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию, Японию.



Кроме этого, с 25 мая 2021 года в России возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.