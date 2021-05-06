В Свердловской области выявлен 91 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 мая 2021 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 88 тыс. 720 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 355. За сутки из больниц выписано 99 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 82 тыс. 592 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 884 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 5 млн 017 тыс. 795 человек. За сутки зарегистрировано 393 летальных случая (всего 119 тыс. 194), выздоровело 8 тыс. 743 человека (всего 4 млн 632 тыс. 955).
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